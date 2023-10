Com Viola Davis e Taís Araújo, desfile para Torre Eiffel neste domingo

As representantes brasileiras são Taís Araujo e Larissa Manoela, que emprestam a imagem para o discurso feminista que celebrará a irmandade entre mulheres.

Comprometimento com o feminino

O Walk your Worth é uma das ações da L'Oréal com intenção de unir e proteger mulheres. Desde agosto de 2023, no Rio de Janeiro, foi firmada uma parceria da marca com a prefeitura da cidade para combater o assédio em locais públicos e privados: o Programa Stand Up.

Estudos afirmam que, a cada 100 mulheres, 88 já vivenciaram experiências pessoais de assédio nas ruas, além das vezes em que presenciaram ou tiveram conhecimento de situações vividas por outras mulheres de seu círculo.

A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher do Rio passou a capacitar servidores públicos para identificar e prestar o auxílio adequado em situações de assédio em espaços públicos. No dia 16 de agosto, uma grande ação mostrava a dimensão do problema — 100 estátuas foram colocadas na Cinelândia e 88 delas, pintadas de laranja, representando as mulheres que já passaram por alguma situação de assédio ao longo de sua vida.

Todo o projeto faz parte do programa Stand Up, realizado em parceria com a ONG Right to Be, uma iniciativa global da marca L'Oréal Paris que busca treinar gratuitamente interessados em aprender como reagir de forma adequada diante de situações de assédio sexual em espaços públicos.