'Cabelo curto, gorda e pansexual em microcidade do Piauí. Era alienígena'

Ninguém na minha cidade era assumido. Na escola, sofria muito bullying, já estava acostumada, mas em uma cidade pequena é pior: é como se o tempo todo você sentisse que não pertence ao lugar. Me sentia muito mal, tenho lembranças péssimas.

As pessoas olhavam muito, faziam perguntas inconvenientes. Além de me vestir de forma diferente, há o fato de eu não ter um corpo padrão, de eu ser gorda.

Chegava exausta em casa, me trancava no quarto para dormiu ou chorar. Não tinha mais energia para lidar com tudo aquilo. Foi a fase em que mais me fechei, apaguei meu WhatsApp e não queria mesmo falar com mais ninguém. Nada ali me fazia feliz, só queria me isolar.

Foi quando procurei uma psicóloga aqui no postinho da cidade, pelo SUS, senão poderia ter feito algo mais drástico. Foi ela quem me ajudou nesse processo de não me importar tanto com o que as pessoas vão falar de mim.