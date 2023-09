Regime de bens: pensar no divórcio antes de casar é um mal necessário

No caso do divórcio, não há discussão de quem fica com o quê, o patrimônio será dividido pela metade. Por outro lado, o cônjuge responde pelas dívidas do outro, mesmo as que foram feitas antes do casamento.

Separação total de bens

Cada um dos cônjuges continua dono de seus bens, os que já estavam em seu nome antes do casamento e os que forem adquiridos depois. Somente será partilhado o que estiver em nome de ambos.

Em algumas situações, o regime de separação de bens não é opcional, mas obrigatório. Isso ocorre, por exemplo, quando um dos membros do casal tem mais de 70 anos ao se casar ou menos de 16 anos.

Nesses casos, advogados dizem que a lei impõe o regime de separação total de bens para preservar o patrimônio individual.

Participação final nos aquestos

Aquesto é o bem adquirido durante o matrimônio, conforme o dicionário Michaelis. Aqui, a divisão dos bens não é feita meio a meio. O cônjuge que participou com mais recursos para comprar uma casa, por exemplo, pode reivindicar ficar com a maior parte.