Leandra e Guilherme celebraram o matrimônio em 2020, durante a pandemia, mas, na época, não receberam amigos e familiares. A primeira celebração do casamento deles aconteceu em uma praia em Búzios.

Convite do casamento de Leandra Leal foi desenhado pela filha Imagem: Coluna Lucas Pasin

Leandra vive um relacionamento com o fotógrafo e cineasta desde maio de 2019. Eles se conheceram nas gravações da série "Aruanas", do Globoplay. Antes de Guilherme, Leandra teve um casamento com o gestor cultural Alê Youssef. Os dois adotaram Júlia, em 2016.

Leandra Leal e Guilherme Burgos se casam no Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS