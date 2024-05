Lucas Anderi apresenta mostra de casamento no D&D Shopping

A partir do próximo dia 29 de maio, o D&D Shopping inaugura a 3ª edição da mostra D&D Fashion Wedding Design. Com a curadoria do estilista e apresentador Lucas Anderi, o evento promete trazer muitas tendências e inspirações para casamentos.

capa Imagem: Divulgação

Nesta edição, a mostra acontece de 29 de maio a 07 de julho, com 20 espaços destinados aos arquitetos e designers. Além disso, 6 áreas serão destinadas aos decoradores, doceiros e festeiros, que tem como intuito unir o mundo da moda e da decoração. Os profissionais terão como desafio criar espaços decorados, inspirados na personalidade de cada noiva.