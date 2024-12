Significado das cores no Ano-Novo 2025: saiba o que usar no Réveillon

A contagem regressiva para a virada do ano já começou! No Brasil, é tradição acreditar que a escolha de certas cores pode trazer energias positivas para o novo ciclo que se inicia. Veja, abaixo, os principais significados.

Cores mais populares e seus significados:

Branca: representa a serenidade, a tranquilidade, a harmonia e a sabedoria.

representa a serenidade, a tranquilidade, a harmonia e a sabedoria. Amarela: utilizada para atrair prosperidade, riqueza e abundância.

utilizada para atrair prosperidade, riqueza e abundância. Vermelha: simboliza a paixão e a sensualidade.

simboliza a paixão e a sensualidade. Azul: ideal para quem busca calma, racionalidade e clareza.

ideal para quem busca calma, racionalidade e clareza. Roxa: associada à espiritualidade e intuição.

associada à espiritualidade e intuição. Rosa: é sinônimo de amor e sensibilidade.

é sinônimo de amor e sensibilidade. Verde: indicada para quem busca renovar a esperança e está em busca de saúde.

indicada para quem busca renovar a esperança e está em busca de saúde. Preta: afasta más energias e aumenta a autoconfiança.

Usar verde no Réveillon atrai gravidez?

Recentemente, uma superstição ganhou força no país sobre a relação entre usar algum item da cor verde no Réveillon e a gravidez. Tradicionalmente, a cor sempre foi associada apenas ao desejo por saúde e esperança no ano seguinte.