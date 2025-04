O inferno astral sempre te pega antes do aniversário? Veja como fugir

É como se a vida cobrasse de nós aquilo que não conseguimos aprender e resolver durante os meses que se passaram.

Mês anterior

Frequentemente, essa sensação aparece um mês antes da data do aniversário, mas, dependendo do momento de cada um, pode surgir com maior antecedência. Como se trata de um fim de ciclo, pode-se comparar com aquela sensação que inunda algumas pessoas nos últimos dias de dezembro, quando anseia-se pela chegada do ano novo. Ou, ainda, com o sentimento de ter ficado de recuperação e ter pouco tempo para correr atrás do prejuízo. A intensidade disso vai depender do desgaste energético de cada um.

Sintomas e dificuldades

No inferno astral, é comum sentirmos cansaço físico e mental, esgotamento, instabilidade de humor, vontade de realizar mudanças e tendência a tomar decisões impulsivas, como largar o emprego ou terminar o relacionamento. Muitas vezes, passada a fase difícil, a pessoa se arrepende de ter agido por impulso. Porém, pode ser tarde demais.

Revolução solar

Nosso mapa astrológico natal não muda, ele é um retrato do que estava acontecendo no céu quando nascemos e revela, baseado na posição de cada planeta, nossas principais características e desafios na vida.