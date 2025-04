O nível de urgência, aceleração e desejos se amplia; o amor em abril

Com Mercúrio direto no dia 7 e Vênus direto no dia 12, as revisões abrem espaço para seguir em frente. Falar o que sentimos e desejamos ficará mais fácil, assim como finalizar aquela relação ou contato que já não faz sentido manter.

No dia 12 também temos a fase cheia da Lua, em Libra, marcando o ápice de um ciclo ariano que começou com um eclipse. Isso coloca bastante em evidência essa nossa percepção sobre como afetamos e somos afetados pelo meio que convivemos. É uma boa hora para se unir, juntar forças, alinhar expectativas e estabelecer acordos que tenham como princípios a leveza e harmonia.

Sedento por amor

O nível de urgência, aceleração e desejos se amplia com a chegada de Mercúrio em Áries, no dia 16, e de Marte em Leão, no dia 18. De qualquer forma, estamos mais sedentos de amor e paixão, com a libido em alta e com coragem de mandar aquela mensagem ou resolver alguma questão.

São dias em que vale se divertir com um amor, os amigos ou em sua própria companhia.

A temporada taurina, que se inicia dia 19, exalta os sentidos. Ótimo para investir no autocuidado e aguçar os sentidos. Aquele jantar agradável e encontros mais leves, sem muito burburinho, ganham espaço. Aproveite para viver o amor na prática.