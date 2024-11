Amor irresistível chega para 3 signos no final de semana, revela Tarô

Descubra os signos mais influenciados por esse movimento a seguir, de acordo com as previsões da taróloga Tatiana Marinho, do Astrocentro.

O Louco simboliza uma fase de leveza e novas descobertas nos relacionamentos. Se você está solteiro, pode ter encontros inesperados e animados. Quem está em um relacionamento pode sentir vontade de se libertar de rotinas e explorar coisas novas.

O Dez de Ouros traz estabilidade e segurança emocional. Para quem está em um relacionamento, há harmonia e estrutura. Solteiros podem conhecer alguém que compartilhe dos mesmos valores e objetivos.

O Ás de Copas marca uma fase de renovação emocional e novas possibilidades no amor. Para os piscianos solteiros, esta carta indica encontros com potencial para um relacionamento profundo e carinhoso.