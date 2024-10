Inferno astral é chance de reconexão com a própria essência. Entenda

Basta se aproximar do aniversário para a maioria das pessoas começar a se preocupar com o tal "inferno astral", período popularmente conhecido como aquele em que tudo dá errado. A tensão costuma ser um comportamento quase coletivo e o mês que antecede o fim do ciclo anual é apontado como responsável por todas as coisas que ocorrem de negativo.

Mas a astrologia não apenas ignora a nomenclatura popularizada, como enxerga a ocasião como ótimo momento de reconexão. Na realidade, esse momento marca o encerramento do ciclo de uma volta em torno do Sol —o que, na astrologia, equivale ao momento do nascimento de alguém.

Não é à toa que o signo mais conhecido é o solar, determinado pela posição do astro no momento em que chegamos ao mundo. Tal como no calendário gregoriano que seguimos, um ciclo astral é findado a cada 365 dias, ou seja, a cada período desses, temos o retorno para um mesmo ponto no mapa astral, o que nos permite lidar com as mesmas vibrações presentes em nosso nascimento.