Hábitos 'ladrões' de energia que você nem repara: como tirá-los da vida?

Em casa, deixar ralos abertos

O ralo de um banheiro também pode ser um ladrão de energia em uma casa. O esgoto reúne sujeira e muitas coisas que foram descartadas, por isso é uma porta aberta para o desequilíbrio energético. Sempre que possível, mantenha os ralos tapados. Como os ralos também são foco de larvas astrais, é importante jogar sal grosso neles uma vez por semana para limpar as energias negativas.

Aconselha-se, ainda, deixar a tampa do vaso sempre abaixada e fechar a porta do banheiro antes de dormir, deixando a janela aberta para que o ar circule limpando o trânsito energético do ambiente.

Deixar os eletrônicos ligados na hora de dormir

Aparelhos de TV e celulares possuem uma luz azul de LED que causam uma excitação no nosso cérebro e podem afetar a produção de melatonina, hormônio que avisa ao corpo a hora de dormir.

Deixá-los ligados no quarto prejudica a entrada nos estágios mais profundos de sono, afetando a qualidade do repouso. Noites mal dormidas elevam o pico de cortisol, o hormônio ligado ao estresse, no organismo.