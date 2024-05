Colocar o amor num pedestal é característica de alguns signos. Saiba quais

Regido por Vênus, o planeta do amor, o libriano é um grande sedutor e tem sua consciência voltada para a relação. Para ele, o amor vale qualquer esforço e, por isso, acaba abdicando de si em prol do outro. Apesar de tão intenso, ele pode não permanecer sempre com a mesma pessoa.

O escorpiano costuma confundir amor e atração, misturando, sobretudo, o sentimento com o sexo. Apesar de ser bastante reservado, ele aposta na intensidade quando o assunto é o sentimento que sente, a ponto de nunca mais esquecer. Por isso, protege seu par acima de tudo - mas se o seu coração for quebrado, não terá volta.

Viajante, o sagitariano encara a vida de um jeito grandioso, inclusive no amor. Mas do mesmo jeito intenso que ele entra nessa relação, sai de uma hora para outra, sem volta, caso seja magoado. Só que nada de sofrer - o lema de Sagitário é viver! Portanto, vale aproveitar o amor e as aventuras enquanto for possível.