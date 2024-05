Quer saber como o crush seria num namoro? Veja onde está Vênus em seu mapa

Livre, leve e solta, é otimista e animada e adora uma festa, especialmente se for multicultural. Vênus em Sagitário valoriza a filosofia, a espiritualidade, a política e tem forte apreço pela justiça. Isso tudo se torna importante, também, nos relacionamentos. Desapega fácil quando as coisas não dão certo e logo parte para outra. Pode ser meio volúvel e ser resistente a compromissos. As relações precisam ser divertidas ou ter um elemento de aventura para serem bem vividas. Gosta da natureza e de espaços amplos e abertos. Costuma ter boa sorte nas finanças e pode ganhar dinheiro com educação ou comércio internacional.

Senhora de si, classuda, valoriza muito a compostura, a dignidade e a tradição. Vênus em Capricórnio pode ser conservadora; valoriza o trabalho e o poder. É atraída por figuras ilustres, de grande destaque e status social. Gosta de ordem, estrutura e controle, além de buscar segurança, estabilidade e status. Detesta escândalos ou vexames. Na aparência física, os ossos, a pele e os dentes costumam ser bonitos e fortes, dando harmonia ao corpo e rosto. Ganha dinheiro com investimentos, seguros, empresas sólidas e pedras preciosas.

Vênus em Aquário valoriza as amizades, o intelecto, a liberdade e a independência. Tem grande amor pela natureza, assim como pela tecnologia e pela novidade. Atrai o outro pela excentricidade. É desapegada e detesta dar satisfações. Pode ter dificuldade com intimidade ou para se expressar de forma emocional. Detesta dramas e relações tradicionais ou muito previsíveis. Expressa afeto ajudando o outro a avançar e progredir. Pode ganhar, e também gastar muito dinheiro, com tecnologia e eletrônicos.