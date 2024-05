Cris Fibe: Holofotes precisam se voltar aos abusadores, que agem em série

O colunista do UOL Tales Faria respondeu ao questionamento de Kotscho e aproveitou para dar um panorama do histórico do ex-ministro dos governos petistas.

O Aldo sempre teve uma boa relação com o Bolsonaro. O Aldo era da comissão de defesa nacional, e o Bolsonaro e ele tiveram sempre uma boa relação porque o Aldo teve sempre uma relação boa com os militares em geral, tem esse lado patriota dele que fez com que ele e o Bolsonaro se dessem bem. Agora, ele está exagerando. Tales Faria, colunista do UOL

Tem outra questão do Aldo também que é a questão da Amazônia. O Aldo acha que há um exagero no movimento do meio ambiente, sempre achou. Ele era de esquerda, mas sempre teve esses dois lados: uma proximidade grande com os militares, que fez ele se dar bem até com Bolsonaro; e uma rejeição aos movimentos ecológicos na Amazônia porque sempre achou que eles eram ligados aos Estados Unidos, aos países desenvolvidos, interesses da dominação internacional. Tales Faria, colunista do UOL

Sempre fui muito contra esse socialismo autoritário. Acho que, no final das contas, ficam muitos semelhantes à direita radical. Mas o Aldo é uma figura que tem seu passado respeitável e é curioso isso. (...) Agora, tem também um problema pessoal. O Lula, no segundo governo dele, juntou três ministros de outros partidos para blindarem ele no Congresso: Aldo Rebelo, Eduardo Campos e Ciro Gomes. Esses ministros foram muito ligados ao Lula e tinha uma expectativa política de apoio do PT e do Lula para eles. Só que esse apoio não veio. Isso deixou eles muito irritados. Tales Faria, colunista do UOL

