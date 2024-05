Guia safadinho: fases da Lua dão uma mãozinha na hora de melhorar o sexo

Mesmo o signo mais sexual do zodíaco —alô, Escorpião!— sabe que há dias de muito prazer na cama, enquanto em outros a vontade é só ficar quietinho. Esses períodos de oscilação podem ter bastante a ver com a astrologia e, principalmente, com a Lua, que influencia diretamente nas emoções e sentimentos.

Apesar do posicionamento de Vênus no mapa astral ser o crucial para entender a forma como alguém lida com o sexo e o amor, a lua e suas fases potencializarão essa característica.

Veja como as fases da Lua influenciam em vários comportamentos, inclusive no sexo.