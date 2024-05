Leão explode, Libra é sutil: como os signos mostram que estão irritados

A raiva do nativo de Escorpião só será percebida pelos mais próximos. Reservado, prefere dividir a situação com quem confia. Mas não deixa quieto e age de maneiras diferentes - pode telefonar ou mandar uma mensagem, dizendo o que pensa, até bloquear a pessoa ou qualquer vínculo com o que motivou sua raiva. Ah! Ele nunca vai esquecer essa situação que viveu.

Sagitário não tem papas na língua e coloca para fora o que pensa, sem filtro. Quando a situação é de muita raiva, não existe filtro que possa fazê-lo parar. Sua fúria é exteriorizada quase automaticamente. Expor o que pensa é uma maneira de aliviar a situação.

Capricórnio faz isso de uma maneira "cheia de verdade" - pelo menos na opinião dele. Dificilmente voltará atrás no seu posicionamento e, dependendo do que o levou a tal ponto, vai dar uma bela ignorada, seja na situação ou na pessoa envolvida. Mas se a questão for referente ao trabalho, vai querer resolver o problema na hora, custe o que custar.