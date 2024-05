Touro, Leão e Áries sabem dar o troco: a vingança de cada signo do zodíaco

Por ser um dos signos mais generosos do Zodíaco, não sabem lidar com a ingratidão ou traição e quando isso ocorre, você pode esperar uma vingança fria, calculista e repleta de detalhes. Os nascidos sob o signo de Virgem são bem espertos e têm uma mente ágil para criar ou planejar. Não espere nada menos que uma vingança minuciosamente engendrada à la Conde de Monte Cristo.

Libra é o signo da justiça, né? Quando é passado para trás ele primeiro precisa digerir tudo que ocorreu e em seguida começará dar os próximos passos. Librianos são bastante criativos e como tem um grande coração nem sempre decide seguir com a vingança, mas quando finalmente escolhe o caminho da vingança pode esperar tudo deles de uma simples vingança até mesmo uma com cara de novela das 9, bem ao estilo Clara de O Outro Lado do Paraíso.

Esse signo dispensa comentários? Afinal, todo mundo está cansado de saber que Escorpião é o signo mais vingativo do Zodíaco. Por ser uma pessoa bem intensa e que se entrega totalmente em tudo que faz, quando as coisas não saem como esperava ou é traído o resultado é um troco bem dado na certa. A vingança escorpiana é do tipo macabra. Escorpianos, inclusive, podem se tornar obsessivos a tal ponto de só sossegarem enquanto ver o "inimigo" destruído. Quem avisa amigo é...