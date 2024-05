Gente boa ou rabugento? Os signos que mais reclamam e o que mais os irrita

O escorpiano é observador e tem o poder de transformar aquilo que toca. Porém, ele demora um pouco para ser flexível. Durante um desafio, por exemplo, tende a ser estratégico e desconfiado. Mas, mesmo que as coisas não saiam como esperado, o signo é reservado demais para dar o braço a torcer ou reclamar. No lugar disso, ele apenas some.

Nível de rabugice: 2/10

Como o mestre do zodíaco, o sagitariano tende a não se lamentar e busca compreender cada ciclo da vida. Com sua positividade que contagia, ele não repara nos problemas. Ainda assim, se for colocado contra a parede, pode ser agressivo, já que não se conforma facilmente.

Nível de rabugice: 8/10