Namoro entre pessoas do mesmo signo pode vingar, mas também tem atritos

Capricórnio x Capricórnio

Representante de Terra, o nativo de Capricórnio gosta de manter os pés no chão, sem grandes planos fantasiosos. Mais preocupados com o orçamento doméstico e com a casa organizada do que com o tempo dedicado à relação, quando os dois pensam do mesmo jeito, a convivência pode ocorrer de forma positiva. Um vai gostar da companhia do outro para um bom vinho e filmes clássicos depois do trabalho.

Aquário x Aquário

Pode ser a relação mais fácil, ou a mais difícil, dependendo se forem contrariados pelo par ou se entrarem no jogo dos porquês, típico dos nativos de Aquário. Depois de um dia cheio de trabalho, de trânsito e de detestáveis deveres, os aquarianos do Ar nem sempre têm paciência para lidar com as perguntas do outro, o que pode render discussões intensas, por bobeiras.

Peixes x Peixes

Peixes é o signo da Água, mas vive no mundo da lua. Quando os dois são piscianos, apesar de românticos e sonhadores, "vão viver sob o mesmo teto, até que a casa caia", como diria a canção de Chico Buarque. É que alguém nessa relação idílica terá que assumir os afazeres da casa - ir ao mercado, buscar os filhos na escola, entre outros - e esse casal não sabe administrar a vida prática.