Romantismo em alta com Lua cheia e Sol em Gêmeos; a previsão do seu signo

Iniciamos a semana imersos pela sensibilidade, sintonizados com o amor e com nossos sentidos ampliados. Sol e Netuno fluem em harmonia, favorecendo relações e questões difíceis que precisam ficar no passado.

O romantismo e a paixão também marcam presença, visto que Vênus se unirá a Plutão no final da semana. Serão dias superfavoráveis para as artes e a criatividade.