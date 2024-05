Mãe de Gêmeos encoraja, de Escorpião vigia: como cada signo defende filhos

Touro é um signo muito atencioso e carinhoso, que gosta de beijar, abraçar e ficar juntinho dos filhos, protegendo-os bastante. A mãe taurina valoriza demais a lealdade e resgata seu lado protetor para defendê-los diante de dificuldades.

A geminiano quer que o filho explore e adquira o conhecimento. Gêmeos gosta de conversar e saber tudo sobre a vida das crias e, neste cenário, prepara os filhos para enfrentarem as adversidades do mundo sozinhos.

A mãe de Câncer protege seu filhote com todo o cuidado do mundo. Com isso, às vezes pode até exagerar nessa defesa intensa. Um dos principais ensinamentos da canceriana para os rebentos é a importância de a família estar sempre unida.