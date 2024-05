Bagunça na rotina? 6 dicas que só quem é de Virgem poderia te dar

Não tem pra ninguém: nenhum outro signo é capaz de desbancar Virgem da primeira posição entre os mais organizados do zodíaco. A ordem faz parte da sua essência, a ponto de ele ser referência para os demais. O bom é que, com persistência e prática, é possível chegar bem perto do padrão virginiano de organização.

Por se tratar de um signo do elemento Terra, com energia mutável, Virgem é flexível e se adapta facilmente. Ele dança conforme a música, mas tem os pés no chão. Ainda busca estabilidade, sem abrir mão da perfeição.

Por isso, é organizado e metódico. Gosta de rotina, é crítico e bastante detalhista. Além do mais, dá conta de tudo. Por ter a habilidade de analisar pessoas e situações, muitas vezes encontra rapidamente soluções para os problemas.