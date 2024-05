Como é chefe e funcionário de cada signo - e como saber disso pode ajudar

O mapa astral tem 12 casas, cujas funções são representar as diferentes áreas da nossa vida. Entre elas estão o emprego, a carreira e até as profissões que determinado nativo pode seguir. Somando isso aos signos solares, são identificadas características únicas sobre o jeito de agir desse nativo no trabalho.

Como chefe ou empregado, os aspectos da personalidade de cada um influenciam no comportamento dentro do ambiente profissional e na forma de lidar com a equipe. Por isso, vale sempre dar uma checada nessas questões da mandala para entender as principais tendências na hora de liderar ou integrar um time.

Abaixo, veja como os nativos costumam agir enquanto chefes e funcionários: