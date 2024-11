Ainda Estou Aqui é sobre mulheres que ficam e suportam a incerteza e a dor

No dia 7 de novembro de 2024, Maria Lucrécia Eunice Facciolla Paiva, ou Eunice Paiva, completaria seus 95 anos. Nesse mesmo dia, estreou no Brasil o novo longa-metragem de Walter Salles, Ainda Estou Aqui, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que conta a história de sua mãe, essa mulher, Eunice, ainda pouco ou nada conhecida pela maioria de nós. A data da estreia, portanto, não foi mera coincidência, e sim mais um detalhe projetado com delicadeza por esse filme, tão significativo neste momento do Brasil.

São muitas as reflexões que Ainda Estou Aqui nos provoca e sobre as quais este texto poderia se debruçar, das impecáveis escolhas cinematográficas às questões políticas e sociais que o filme encara ou mesmo atravessa de modos menos evidentes. Poderia falar do quão terrivelmente atual é a violência de Estado, que existe desde a fundação deste país, mas que, com a última ditadura, se institucionalizou e se entranhou ainda mais na nossa cultura. Outra questão um pouco mais sutil, porém, ficou ressoando desde que assisti ao filme, nesse mesmo dia, 7 de novembro. Algo que, na tentativa de dar um contorno, chamo aqui de mulheres que ficam.

Eunice é uma mulher casada com o ex-deputado Rubens Paiva, com quem tem cinco filhos e vive em uma grande casa, de frente para o mar, no Rio de Janeiro, no início dos anos 1970, isto é, no auge da ditadura militar. Dona de casa, sua principal ocupação é cuidar dos filhos e da gestão desse espaço. No dia 20 de janeiro de 1971, policiais armados entram pela porta da frente e levam Rubens para prestar depoimento no quartel do comando da 3ª Zona Aérea. O filme, então, se volta inteiramente para essa mulher que, depois de ficar presa por doze dias, se vê sozinha com os filhos, a esperar, no primeiro momento, o retorno do marido, que nunca voltaria.