Entre a folia e o pace: Bell Marques emenda corrida com show em Salvador

Horas depois de fazer um show enérgico no Festival de Verão, Bell Marques emendou uma corrida de 10 km na orla de Salvador, na manhã de domingo (26).

O cantor, acostumado a ser seguido por uma multidão em seu trio, desta vez foi acompanhado por 4.000 pessoas no asfalto, durante o percurso da Corrida 100% Você, promovido pelo artista com os filhos Rafa e Pipo Marques.

A corrida começou às 6h30 e foi encerrada com um show de Bell, com hits que marcaram sua trajetória, como "Diga que Valeu" e "Não Vou Chorar". Os filhos também participaram com versões de clássicos do Carnaval, como "Baianidade Nagô" e "We Are Carnaval".