Melly com Liniker, Jota.pê e Duquesa cantam em janeiro na Casa Natura

A Casa Natura abre sua programação de 2025 indo da MPB ao rap, passando pelo pop e o samba. Assinante UOL tem 40% de desconto em ingressos em qualquer atração.

A cantora Melly estreia o calendário do espaço em dose dupla e muito bem acompanhada: dia 17, com participação de Russo Passapusso; e 18, com participação de Liniker. Ela apresenta as faixas do disco "Amaríssima", indicado ao Grammy Latino como Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Também chegado dos gramofones dourados, Jota.pê sobe ao palco da casa no dia 23 apresentando o repertório do premiadíssimo "Se Meu Peito Fosse O Mundo". Lançado em 2024, o segundo trabalho do cantor traz participações de Xênia França e Gilsons e faturou três Grammy Latino.