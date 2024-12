'Modão é sempre modão': sertanejos reverenciam música raiz nos palcos

A música sertaneja é muito rica, muito preciosa. Todos os artistas já fizeram algum movimento de regravação, de releitura, que faz com que esse movimento cíclico de gerações e de sonoridades fique vivo e possa ser acessado pelas novas gerações. O 'Raiz' traz a releitura de grandes clássicos, respeitando as interpretações de todos esses ídolos, mas trazendo um frescor pra que as novas gerações também consigam cantar, ouvir. Lauana Prado

Ela celebra as conexões entre diferentes gerações que o projeto tem trazido. "Essa é a coisa mais preciosa desse projeto. Mais do que fazer um álbum, tenho o propósito de manter viva a cultura e a raiz da música sertaneja e da música brasileira", conta, nos bastidores do cruzeiro Maiara e Maraisa em Alto-Mar.

César Menotti e Fabiano contam que o momento "raiz" surgiu despretensiosamente nos shows e se tornou parte importante das apresentações. "A música raiz é o começo de toda nossa vida. São músicas que a gente viveu na infância e que a gente realmente gosta de ouvir. É uma raiz. Para a música de hoje ter sustentação, tem que ter raiz", diz Fabiano.

A gente faz isso com muita honra, com muito carinho. A gente começou a fazer isso sem se preocupar se o público gostava ou não. Era algo que a gente oferecia. Hoje, é um momento importante do show. César Menotti

As duplas Edson e Hudson e Gian e Giovani uniram forças e cantam clássicos próprios e de outros artistas no show "Boate Azul". "No 'Boate Azul', a gente não se preocupa. É um projeto que simplesmente acontece. Não tem aquela preocupação: 'Qual música que vamos trabalhar?'. A gente simplesmente sobe no palco e se diverte", diz Gian.

Para Edson, os "modões" clássicos são insubstituíveis. "Modão é sempre modão. Não adianta, vai passar um milhão de anos, as pessoas vão continuar sabendo que é 'Saudade da Minha Terra', 'Fio de Cabelo', 'O Grande Amor da Minha Vida', 'Te Quero Pra Mim'."