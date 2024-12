Fim de semana tem festivais pelo Brasil e dois shows do Iron Maiden em SP

Noites de metal

O fim de semana bombado inclui o sucesso antecipado dos shows do Iron Maiden, que estão com ingressos esgotados. A cultuada banda inglesa de heavy metal toca na sexta e no sábado em São Paulo, no Allianz Parque, com abertura dos dinamarqueses do Volbeat.

As apresentações integram a turnê mundial Future Past, que termina com estes shows em São Paulo. Depois, o Maiden descansa até o verão do hemisfério norte para rodar de novo o planeta com uma turnê que vai celebrar seus 50 anos de carreira da banda.

