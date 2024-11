Gravação de show de Manu Bahtidão tem invasão do público e roubo de mics

O Parque Villa-Lobos, em São Paulo, recebeu a cantora Manu Bahtidão na quarta (20), em pleno feriado da Consciência Negra, para a gravação do DVD "Destino".

O que aconteceu

O público teve entrada gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento, mas mesmo assim, por volta das 16h40, um grupo derrubou as grades de acesso ao local. Após o pequeno tumulto e invasão, a segurança organizou filas que foram respeitadas.

O show contou com um repertório de 18 faixas e, segundo Manu, o objetivo da gravação do DVD é "falar mais sobre ela do que sobre outras pessoas". Após enfrentar o diagnóstico de depressão, as músicas deste trabalho falam sobre autocuidado e família.