Prêmio Kwai: É O Tchan, MC Carol, Nattan e Manu Bahtidão confirmados

O Prêmio Kwai 2024 promete uma noite de celebração e muita música no próximo dia 30 de outubro, em São Paulo. Com um elenco diversificado de atrações musicais, a premiação, que reconhece os melhores criadores e agências de conteúdo da plataforma, vai transformar a casa de shows Vibra São Paulo em um palco eclético de brasilidade.

Entre os destaques confirmados estão ícones da música nacional como o grupo É O Tchan, que marcou os anos 90 e se apresentará ao lado da ex-dançarina Sheila Mello, trazendo nostalgia com hits que atravessaram gerações. A energia do funk carioca será representada por MC Carol, acompanhada pelo grupo de dança Os Quebradeiras, prometendo agitar o público com suas batidas poderosas.

O forró romântico também marcará presença com Nattan, que se apresentará junto com o grupo Mete Dança, garantindo um show envolvente. Além disso, a ex-BBB Isabelle Nogueira fará uma performance especial com os bois Caprichoso e Garantido, símbolos do tradicional Festival de Parintins, levando um pouco da cultura amazônica para a premiação. Para completar o line-up, Manu Bahtidão trará todo o charme do brega com seu estilo único e irreverente.