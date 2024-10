Coldplay fará shows no Brasil em 2025

Vai ter turnê do Coldplay no Brasil em 2025. A banda volta ao país para shows no final do próximo ano. As datas estão sendo programadas para o período entre novembro e dezembro.

O Coldplay fez 11 shows no Brasil em março de 2023, na maior turnê de um artista internacional no país naquele ano. Depois, em junho, a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, fez um convite para que o vocalista Chris Martin venha com a banda ao Brasil para a COP-30. O evento será realizado em novembro de 2025.

Splash apurou que, independentemente do evento em Belém, no Pará, da ida ou não para a COP-30, o Coldplay já acertou o retorno ao Brasil.