Na 1ª vez no Brasil, Shakira fez show em Uberlândia e ingresso custou R$ 5

No Rio, o show acontece no Estádio Nilton Santos, e em São Paulo no Estádio MorumBIS. As apresentações marcam o retorno de Shakira ao Brasil após 7 anos.

"Las Mujeres No Ya Lloran World Tour" tem início em 15 de dezembro, nos EUA. Inspirada no seu álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", esta turnê promove uma mensagem de empoderamento e força, que Shakira busca transmitir a várias gerações de fãs — aqueles que nunca a viram ao vivo e aqueles que estão esperando por seu retorno há muitos anos.

A última vez que Shakira se apresentou com uma turnê maior foi em 2018, quando ela se apresentou em São Paulo e Porto Alegre. Ela também havia ficado um intervalo de 7 anos sem vir ao Brasil. Antes, na tour anterior (2011), cantou em São Paulo e no Rock in Rio.

Na semana passada, Shakira lançou seu último single "Soltera", um contagiante hino feminino do Afrobeat, e postou vídeos e fotos com Anitta.

Valor dos ingressos

Os ingressos para Shakira no Rio de Janeiro vão de R$ 220 (meia/cadeira superior) a R$ 950 (inteira, pista premium). Em São Paulo, os valores vão de R$ 245 (meia/arquibancada) a R$ 980 (Inteira/Pista Premium). Veja completo no site da Ticket Master.