Ed Sheeran, Jão, Will Smith: quem se apresenta no 4º dia de Rock in Rio

O astro pop norte-americano Charlie Puth retorna à Cidade do Rock agora em destaque: ele performa no palco Mundo a partir das 21h20. Principal destaque do dia, Ed Sheeran encerra as apresentações com show marcado para 0h.

Ed Sheeran Imagem: Rock in Rio/Divulgação

No palco Sunset, o destaque da quinta é a volta de Will Smith às suas raízes musicais, de quando usava o nome Fresh Prince. As apresentações começam às 15h30 com Pedro Sampaio, seguido por Felipe Ret convida Caio Luccas. Na sequência, se apresentam Ferrugem convida Gilsons e, antes de Gloria Groove encerrar a noite, o ator/rapper americano fará uma performance de cerca de meia-hora, às 22h30. É esperar para ver.

Will Smith Imagem: Ian Gavan/Getty Images

Há outras apresentações espalhadas pela Cidade do Rock. No palco New Dancer Order terão shows de Illusionize, Gabe, Victor Lou e Wade. No Estaçao Favela, cantam Vinny Santa Fé, Fundo de Quintal e Xande de Pilares. Já no palco Supernova se apresentam WC No Beat convida Mc Gabzin, Felp22 e MC Th, Young Piva, Aka Rasta e Lil Whind convida Omni Black e Rapadura.