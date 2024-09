Imagine Dragons, Lulu Santos e o que mais ver no 2º dia de Rock in Rio

No palco mundo, o primeiro show é do brasileiro Lula Santos, que se apresenta às 16h40. A partir das 19h os fãs curtirão a apresentação da sueca Zara Larsson, seguida pelas bandas norte-americanas One Republic, às 21h20, Imagine Dragons, principal atração do dia, que encerra os trabalhos.

Direto do espaço Sunset, Penélope retorna aos palcos após 20 anos de hiato para se apresentar ao lado da banda mineira Pato Fu. A banda inglesa de rock alternativo James e Christone 'Kingfish' Ingram, destaque do blues contemporâneo, vêm na sequência. Para encerrar a noite no Sunset, um show especial do grupo brasileiro NX Zero.

Lulu Santos Imagem: Van Campos/AgNews

Os fãs de eletrônico têm uma programação especial no palco New Dance Order. A partir das 22h se apresenta o DJ e produtor Liu, seguido pelos DJs brasileiros Öwnboss e Kvsh. Para encerrar a noite, toca uma estrela da música eletrônica mundial, o francês DJ Snake.

Di Ferrero, do NX Zero Imagem: Micaela Wernicke/UOL

O funk tem vez no palco Espaço Favela, com destaque para Thiago Pantaleão e Dennis. No palco Global Village, se apresentam Amaro Freitas, Mestrinho e Hermeto Pascoal & grupo. Direto do palco Supernova as atrações deste sábado (14) são 7 Minutoz, Duquesa, Bin com Leviano e Nagalli - Magic Show & Convidados.