Quem é o homem tetraplégico que recebeu o 1º implante cerebral da Neuralink

No começo deste ano, a startup Neuralink, fundada por Elon Musk para desenvolver uma maneira de permitir que pessoas usem o cérebro para controlar computadores, conseguiu realizar com sucesso o primeiro implante de um chip cerebral em um paciente humano: o norte-americano Noland Arbaugh, 30, tetraplégico desde 2016.

Em maio, ele teve de retirar o implante após 85% dos fios se soltarem de seu cérebro, em meio a outros problemas de eficácia e latência. No entanto, durante os meses em que Arbaugh esteve com o chip, ele conseguiu "usar o pensamento" para mover o cursor do mouse do computador, tornando possível navegar na internet e jogar games com a mente.

Quem é Noland Arbaugh

Noland Arbaugh não tem movimento do corpo há oito anos, quando sofreu um acidente ao nadar no lago com dois amigos e bateu o lado esquerdo da cabeça. Desde então, ele anda de cadeira de rodas, que se move por um sistema hidráulico controlado por ele ao assoprar e sugar em um cano. Hoje, ele mora no rancho de sua família, em Yuma, no estado norte-americano do Arizona.