Trump restringirá investimentos chineses em áreas estratégicas

Por Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina nesta sexta-feira ordem que vai instruir o Comitê de Investimento Estrangeiro do país a restringir o investimento chinês em áreas estratégicas, afirmou uma autoridade da Casa Branca. O memorando de segurança nacional tem o objetivo de promover o investimento estrangeiro ao mesmo tempo em que protege os interesses dos EUA do que chama de ameaças de adversários como a China, disse a autoridade à Reuters. “A China está explorando o nosso capital e ingenuidade para financiar e modernizar seu setor militar, inteligência e operações de segurança, estabelecendo ameaças diretas à segurança dos EUA, com armas de destruição em massa, guerra cibernética e mais”, afirmou. Segundo a ordem de Trump, os EUA estabelecerão novas regras "para coibir a exploração de seu capital, tecnologia e conhecimento por adversários estrangeiros, como a China, para garantir que somente os investimentos que atendam aos interesses norte-americanos sejam permitidos". A fonte também disse que o governo Trump vai avaliar novas ou maiores restrições de investimentos norte-americanos na China envolvendo áreas sensíveis, incluindo chips, inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia, tecnologias aeroespaciais entre outras.