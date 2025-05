Tigrinho, apostas, rifas: o que um influenciador pode divulgar?

Na terça-feira, Virginia Fonseca depôs na CPI das Bets, que investiga irregularidades em apostas online. No mundo dos influencers, há todo o tipo de divulgação de apostas, rifas, sorteios, jogos de azar etc. Alguns desses anúncios são ilegais. Mas, para entender o que pode ou não pode ser promovido, é preciso entender as diferenças entre esses jogos e o que a lei brasileira diz. Tilt explica.

Jogos de apostas x jogos de azar

Desde 30 de dezembro do ano passado, está em vigor a lei que regulamenta as apostas de cota fixa, as famosas bets. A lei 14.790/23 versa, principalmente, sobre taxações da categoria, mas também fala sobre o que pode ou não ser feito para divulgar tais plataformas.

A prática de apostas esportivas é permitida pela lei brasileira. Nesse tipo de jogo, em tese o apostador consegue criar estratégias e já sabe de antemão quanto ganhará caso acerte o resultado —que pode ser desde o placar final de uma partida até o número de cartões que serão dados no jogo.