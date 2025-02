Baidu diz que sucesso do DeepSeek inspirou empresa em iniciativa de código aberto

(Reuters) - O grupo chinês de mecanismos de busca Baidu afirmou nesta terça-feira que o sucesso da empresa de inteligência artificial DeepSeek o inspirou a adotar um modelo de código aberto, sob o qual o código-fonte de seu próximo lançamento de chatbot de IA generativa estará disponível publicamente.

O presidente-executivo do Baidu, Robin Li, disse que a decisão de abrir o código-fonte do modelo Ernie 4.5 resultou em parte do sucesso da DeepSeek, que, segundo ele, acelerou a adoção de modelos fundamentais de IA.

No início de 2023, a Baidu se tornou uma das primeiras empresas na China a lançar um chatbot no estilo ChatGPT, alegando que o Ernie 4.0 era compatível com o GPT-4, da OpenAI.