Samsung cita venda fraca de chips de IA no 1º tri com restrições dos EUA à China

Por Joyce Lee e Hyunjoo Jin

SEUL (Reuters) - A Samsung alertou nesta sexta-feira sobre fraqueza de vendas de chips de inteligência artificial neste primeiro trimestre devido às restrições de exportação impostas pelos Estados Unidos contra a China, e enquanto trabalha para lançar uma versão melhorada de seus microprocessadores mais avançados.

Em dezembro, os EUA anunciaram novas medidas de repressão ao setor de semicondutores da China, incluindo a restrição de vendas de chips de memória de tipo HBM. O mercado esperava que a Samsung, que depende de clientes chineses para cerca de 20% das vendas de HBM, de acordo com analistas, fosse atingida com muito mais força do que seus pares.