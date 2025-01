Trump Media lança marca de serviços fintech em meio a boom de criptomoedas

(Reuters) - O Trump Media and Technology Group, empresa-mãe da rede social Truth Social, informou nesta quarta-feira que seu conselho de administração aprovou o lançamento da Truth.Fi, uma marca de serviços financeiros e fintech, o que fez as ações da empresa subirem mais de 11% no início do pregão.

O conselho da empresa também autorizou um investimento de até 250 milhões de dólares por meio da Charles Schwab, buscando diversificar seu caixa, que ultrapassou 700 milhões de dólares no fechamento do ano anterior.

A empresa sediada em Sarasota, na Flórida, disse que planeja alocar os fundos em várias opções de investimento, incluindo fundos negociados em bolsa, contas gerenciadas separadamente (SMAs, na sigla em inglês), Bitcoin e outras criptomoedas.