Chatbot DeepSeek atinge 17% de precisão e fica atrás de rivais ocidentais em auditoria da NewsGuard

"A importância do avanço do DeepSeek não está em responder com precisão a perguntas relacionadas às notícias chinesas, mas no fato de que ele pode responder a qualquer pergunta por 1/30 do custo de modelos de IA comparáveis", disse Gil Luria, analista da D.A. Davidson.

Como outros modelos de IA, o DeepSeek era mais vulnerável à repetição de afirmações falsas ao responder a solicitações usadas por pessoas que buscam usar modelos de IA para criar e divulgar afirmações falsas, acrescentou a NewsGuard.

(Reportagem de Rishi Kant em Bengaluru)