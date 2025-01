X faz acordo de pagamentos com Visa de olho em ser "app de tudo"

A Visa será a primeira parceira do X Money, por meio da qual os usuários poderão depositar fundos instantaneamente em uma carteira digital e conectar cartões de débito para pagamentos, disse a fonte. Os usuários da rede social também terão a opção de transferir instantaneamente fundos para suas contas bancárias a partir do X Money.

O ecossistema de pagamentos digitais nos EUA tem crescido rapidamente desde 2020, impulsionado pela pandemia.

As bandeiras de cartões Visa e Mastercard aumentaram investimentos no espaço de pagamentos digitais e agora estão competindo com empresas de tecnologia como PayPal, Apple Pay e Google Pay por uma fatia do lucrativo mercado.

O conceito de aplicativo "de tudo", geralmente descrito como o canivete suíço dos dispositivos móveis, é popular na Ásia, e as empresas de tecnologia de todo o mundo tentam reproduzi-lo.

"O X conectará você de maneiras que nunca imaginou serem possíveis em 2025. X TV, X Money, Grok e muito mais", escreveu a presidente-executiva do X, Linda Yaccarino,no mês passado.