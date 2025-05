Reino Unido alertará empresas que segurança cibernética deve ser "prioridade absoluta"

McFadden destacará as medidas para "reforçar nossas defesas nacionais", incluindo a nova Lei de Segurança Cibernética.

Ele dirá: "Em um mundo onde os cibercriminosos que nos atacam são incansáveis em sua busca por lucro -- com tentativas sendo feitas a cada hora do dia -- as empresas devem tratar a segurança cibernética como uma prioridade absoluta".

A Marks & Spencer, com 141 anos de existência e um dos nomes mais conhecidos do comércio britânico, parou de receber pedidos de roupas e produtos para casa por meio de seu site e aplicativo em 25 de abril, após problemas com sistemas de pagamento e de coleta durante o fim de semana do feriado da Páscoa. A empresa não informou quando os pedidos online serão retomados.

(Por James Davey)