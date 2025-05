Take-Two adia lançamento de "GTA VI" para maio de 2026

Por Zaheer Kachwala e Aditya Soni

(Reuters) - A Take-Two Interactive adiou nesta sexta-feira o lançamento de "Grand Theft Auto VI" para 26 de maio de 2026, prolongando a espera pelo título mais aguardado da história dos videogames e fazendo com que as ações da empresa caíssem 8% no início do pregão.

O título, desenvolvido pela Rockstar Games, estava anteriormente programado para ser lançado no fim de 2025. A franquia é a joia da coroa no portfólio da Take-Two, sendo responsável por uma parcela significativa da receita e do envolvimento dos jogadores, e as expectativas para o próximo título foram incorporadas às previsões de Wall Street durante meses.