Netflix sobe na bolsa após alta em número de assinantes e crescimento de esportes ao vivo

(Reuters) - As ações da Netflix subiram nas negociações pré-mercado nesta quarta-feira, depois que a empresa divulgou resultados positivos no quarto trimestre, com uma linha de conteúdo robusta e entrada no streaming de esportes ao vivo, que trouxe um número recorde de novos assinantes.

As ações da gigante de streaming subiam mais de 14%, chegando a 994,36 dólares, o que deve aumentar seu valor de mercado em 53 bilhões de dólares, chegando a cerca de 425 bilhões, se os ganhos se mantiverem.

O ano de 2024 foi crucial para a Netflix, pois a empresa se aventurou nos esportes ao vivo. A companhia fez parceria com a WWE, transmitiu dois jogos da NFL no dia de Natal e garantiu os direitos de transmissão nos EUA para as Copas do Mundo Femininas da FIFA de 2027 e 2031.