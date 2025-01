Startup espacial Lonestar quer colocar data center na Lua

No mês passado, a Lumen Orbit levantou 11 milhões de dólares, com uma avaliação da empresa de 40 milhões de dólares. A Lonestar levantou quase 10 milhões de dólares, com uma avaliação de menos de 30 milhões de dólares, mostram dados do Pitchbook.

No entanto, hospedar data centers no espaço tem seus próprios desafios, incluindo manutenção trabalhosa, escopo limitado para atualizações e altos custos de lançamento de foguetes. Há também o risco de lançamentos de foguetes fracassados.

"Quando você lança um satélite no espaço, ele é binário. Se ele falhar, ele está morto. Não há como recuperá-lo. Não há como consertá-lo", disse Chris Quilty, co-CEO da empresa de pesquisa industrial Quilty Space.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru)