Nvidia levanta preocupações sobre crescentes recursos de IA da Huawei

"Se o DeepSeek R1 tivesse sido treinado (em chips da Huawei) ou um futuro modelo chinês de código aberto tivesse sido treinado para ser altamente otimizado para chips da Huawei, isso correria o risco de criar uma demanda de mercado global por chips da Huawei", disse a fonte sênior.

Em um comunicado, o porta-voz da Nvidia, John Rizzo, afirmou: “Jensen se reuniu com o Comitê de Relações Exteriores da Câmara para discutir a importância estratégica da IA como infraestrutura nacional e a necessidade de investir na indústria manufatureira dos EUA. Ele reafirmou o total apoio da Nvidia aos esforços do governo para promover a tecnologia e os interesses norte-americanos em todo o mundo.”

Os chips da Nvidia, essenciais para o desenvolvimento de chatbots, geradores de imagens e outros sistemas de IA, têm sido alvo de controles de exportação nos EUA desde o primeiro governo do presidente Donald Trump. A Nvidia respondeu projetando chips para o mercado chinês que estão em conformidade com as novas regras.

No mês passado, porém, a empresa afirmou ter recebido solicitação do governo Trump para interromper as vendas de seu mais recente produto na China, um chip chamado H20. Os clientes chineses vinham aumentando os pedidos desses chips graças a modelos de IA de baixo custo, como os da DeepSeek.

A Huawei interveio para preencher a lacuna deixada pela Nvidia na China, informou a Reuters no mês passado, preparando-se para fornecer em massa um chip projetado para competir com as ofertas da companhia norte-americana.

(Reportagem de Stephen Nellis em São Francisco)