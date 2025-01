Nova liderança da SEC de Trump está pronta para iniciar revisão sobre criptomoedas, dizem fontes

Alguns desses casos poderiam, eventualmente, ser retirados. Muitos desses réus argumentam que as criptomoedas são mais parecidas com commodities do que com ativos financeiros e que não está claro quando as regras da SEC se aplicam. Eles pediram que a SEC redigisse novas regulamentações que esclarecessem quando um token pode ser considerado um ativo financeiro.

A expectativa é que Peirce e Uyeda deem início aos estágios iniciais desse processo de elaboração de regras, provavelmente com uma solicitação de comentários do setor e do público, disseram as duas fontes.

A Reuters e outros informaram anteriormente que a SEC provavelmente também rescindirá rapidamente a orientação contábil que tornou proibitivamente caro para algumas empresas listadas manterem tokens em nome de terceiros.

Trump, que cortejou o dinheiro das criptomoedas para sua campanha com promessas de ser um "presidente das moedas digitais", também deve emitir ordens executivas pedindo aos reguladores que revisem suas políticas sobre o setor, informou a Reuters. O bitcoin ultrapassou a marca de 100 mil dólares pela primeira vez em dezembro, devido à empolgação com o novo governo.

"RESPONSABILIZAÇÃO"

Mas mesmo com uma vantagem inicial, chegar a um acordo sobre novas regras para criptomoedas pode levar meses ou mais, assim como resolver ações de aplicação complexas que dependem da definição de um ativo financeiro.