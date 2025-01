EUA designam rede de extrema-direita "Terrorgram" como grupo terrorista; um dos sancionados está no Brasil

"O grupo promove o supremacismo branco violento, solicita ataques a adversários percebidos e fornece orientação e materiais de instrução sobre táticas, métodos e alvos para ataques, incluindo infraestrutura crítica e funcionários do governo", disse o Departamento de Estado.

A ação congela todos os ativos do grupo nos EUA e impede os norte-americanos de negociar com ele.

Os líderes alvo das sanções nesta segunda-feira estavam sediados no Brasil, Croácia e África do Sul, de acordo com o comunicado.

Em setembro, promotores dos EUA revelaram acusações criminais contra dois supostos líderes do grupo, dizendo que eles usaram o Telegram para solicitar ataques contra negros, judeus, pessoas LGBTQ e imigrantes com o objetivo de incitar uma guerra racial.

Em abril, o Reino Unido disse que iria banir o coletivo Terrorgram como uma organização terrorista, o que significa que se tornaria uma ofensa criminal no país pertencer ou promover o grupo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, tem protestado no cargo contra a supremacia branca.