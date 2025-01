MPF questiona se mudanças da Meta em política de moderação de conteúdo nos EUA vão ser aplicadas no Brasil

O MPF encaminhou um ofício à Meta para saber se as alterações anunciadas pela empresa nos EUA vão "impactar direitos dos usuários destas plataformas que vivem em nosso país".

O MPF deu 30 dias para que a empresa responda. Procurada, a companhia não pode responder de imediato a pedido de comentário.

A ordem para apresentação das informações pela Meta está vinculada a um inquérito civil que a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (órgão do MPF/SP) conduz desde 2021 para investigar a conduta de plataformas digitais no enfrentamento à desinformação e à violência no mundo digital no Brasil, afirmou o MPF.

O procedimento visa à apuração de quais medidas as empresas têm tomado para detectar e combater ações de desinformação, por exemplo.